Die Thunderbolts sind im Höhenflug. Nach dem Oberliga-Aufstieg wollen Kaiserslauterns Korbjägerinnen jetzt die Krönung beim Top-Four-Finale um den Pfalz-Pokal.

Die Saison 2025/2026 schlug ein wie der Blitz bei den Thunderbolts. Der noch recht junge Verein hat sich in pfälzischen und sogar rheinland-pfälzischen Kreisen längst einen Namen gemacht. Dank guter, erfolgreicher Jugendarbeit, einer familiären Ausrichtung und einem starken Miteinander greifen die Rädchen perfekt bei den Kaiserslautern Thunderbolts. In der gerade auslaufenden Meisterschaftsrunde haute der neben dem Traditionsclub 1. FCK mittlerweile zweite große und etablierte Lauterer Basketballclub mächtig auf den Putz – beim Nachwuchs und auch den Aktiven.

Zahlreiche Titelgewinne werden bereits jetzt der aktuellen Spielerunde einen festen, dauerhaften Platz in den Vereins-Geschichtsbüchern einbringen. Und sie ist noch nicht vorbei! Das weibliche U18-Team sahnte 2026 gleich drei Titel souverän ab: als Pfalzmeister, Rheinhessen-Pfalz-Champion und Rheinland-Pfalz-Meister gaben die Thunderbolts klar den Ton an – mit insgesamt 17 Siegen in 17 Spielen, ohne eine einzige Niederlage. Genauso erfolgreich marschierte die weibliche U14 durch die Saison. Mit weißer Weste und insgesamt 16 Erfolgserlebnissen stand der jüngere Nachwuchs ebenfalls dreimal auf dem Siegerpodest – in der Pfalz, bei den Rheinhessen-Pfalz-Titelkämpfen und zum großen Finale bei den Landesmeisterschaften. Auf Pfalzebene gewannen die Thunderbolts auch den U12-Mix-Wettbewerb in der Leistungsgruppe 1. Ebenfalls makellos mit zehn Siegen in zehn Spielen. Ganz oben auf dem Treppchen standen auch die Herren im Aktivenbereich – als Meister der A-Klasse steigen die Thunderbolts in die Bezirksliga auf.

Landesliga-Meister

Einen ganz großen Triumph feierte die Damenmannschaft, die mit zehn Siegen und nur zwei Niederlagen souverän vor den Verfolgern DJK Nieder-Olm II und ASC Mainz III (jeweils vier Niederlagen) die Meisterschaft in der leistungsorientierten Landesliga 1 feierte.

„Wir hatten in der Landesliga einige knappe Spiele, sind aber verdient Meister geworden“, zieht Kerstin Coursey, zweite Vorsitzende und „Lady für alles“ bei den Thunderbolts, zufrieden Bilanz. Das große Energiebündel, das neben der umfangreichen Vereinsarbeit auch als Vizepräsidentin Jugendsport für den Basketballverband Rheinland-Pfalz ehrenamtlich engagiert ist, hat einen großen Anteil am Höhenflug der Thunderbolts. Kerstin Coursey weiß aber auch, dass Erfolge nicht von alleine kommen. „Die Oberliga wird kommende Saison nochmals eine ganz andere Hausnummer. Wir müssen uns dafür verstärken, um im oberen Mittelfeld mitspielen zu können“, denkt sie bereits jetzt ans neue Abenteuer. „Wir planen, dass ein paar ältere, erfahrene Spielerinnen unsere jungen Mädels sinnvoll im Team ergänzen und verstärken, damit wir an die bisherigen Erfolge anknüpfen und auch in der Oberliga eine gute Runde spielen können.“

Reicht es fürs Double?

Doch noch steht das Damenteam mit Erfolgstrainer Mario Coursey in dieser Saison und direkt vor dem großen Finale. Bei der Endrunde um den Pfalz-Pokal am Wochenende in Kirchheimbolanden greifen die Thunderbolts-Mädels nach den Sternen. Nach dem Titelgewinn in der Landesliga wollen sie mit dem Pokalsieg die erfolgreiche Saison veredeln. Die Coursey-Schützlinge sind ehrgeizig und streben das begehrte Double an. Gibt nach den bislang bereits neun Erfolgen in den verschiedenen Meisterschaftsklassen der 10. Thunderbolts-Triumph der Saison 2025/2026 die besondere Krönung? Im Halbfinale wartet am Samstag mit dem unterklassigen TV Kirchheimbolanden eine lösbare Aufgabe auf den Landesliga-Champion. Doch Kerstin Coursey warnt davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wir werden leider nicht komplett sein. Unsere älteren Spielerinnen sind verhindert. Dennoch hoffen wir, dass unsere junge Truppe die internationale Vorbereitung in Frankreich in den Osterferien gut genutzt hat, um gegen Kibo zu bestehen.“ Der erfolgreiche Nachwuchs ist längst fester Teil der Landesliga-Mannschaft geworden. So ist die jüngste Thunderbolts-Spielerin erst 15 Jahre alt. „Wir müssen durch Schnelligkeit, Ausdauer und mit einer starken Defensiv-Einstellung überzeugen“, nennt Trainer Mario Coursey die Erfolgsgaranten, auf die es beim Top-Four-Finale ankommen wird. „Wir werden unser Bestes geben und wollen ins Finale am Sonntag zu kommen.“ Und dann mit dem Pfalz-Pokal-Sieg der Saison das Sahnehäubchen aufsetzen.

Info

Top-Four-Finale Damen um den Pfalz-Pokal am 18. und 19. April in Kirchheimbolanden (Realschule):

Damen-Halbfinal-Spiele: TV Kirchheimbolanden – Kaiserslautern Thunderbolts (Samstag 14 Uhr); SG Deidesheim/Neustadt-Haardt – TV Clausen (Sa 16 Uhr)

Damen-Endspiel (So 14.30 Uhr).