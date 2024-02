Meisterschaftskrimi in der Schillerschule: Die weibliche U18 der Kaiserslautern Thunderbolts hat am Sonntag in der Sporthalle der Schillerschule die Vizemeisterschaft in Rheinland-Pfalz errungen.

Im ersten Spiel des Tages setze sich das Team in einer mitreißenden Partie mit 55:51 gegen den TV Oppenheim durch. In der zweiten Begegnung behielt Topfavorit MJC Trier gegen den TV Oppenheim mit 91:44 die Oberhand, sodass es im letzten Spiel des Tages zu einem direkten Duell im Kampf um die Meisterschaft zwischen den Moselanerinnen und den Thunderbolts kam. Trier war vor dem Seitenwechsel die spielbestimmende Mannschaft (41:19/14. Minute) und entschied die Partie mit 64:50 für sich. Einstimmig und hoch verdient wurde Philine Christe vom MJC Trier zur MVP (Most Valuable Player), also zu wertvollsten Spielerin des Turniers gewählt.