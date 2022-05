Für den 1. FCK steht am Sonntag eine entscheidende Partie auf dem Programm. Bei Viktoria Köln bestreitet die Mannschaft ihr letztes Rundenspiel in der Dritten Fußball-Bundesliga. Dabei geht es für die Roten Teufel darum, mit einem Sieg ihre Chance in Sachen Aufstieg zu wahren.

Viele ihrer Fans, die nicht mit von der Partie sein können, werden in Lokalen via Bildschirm dieses Spannung pur versprechende Duell verfolgen. Eine der besten Adressen in Kaiserslautern für solch ein gemeinsames Fußballerlebnis ist das Brauhaus am Markt. „Wir übertragen immer“, sagt Thorsten Laub, einer der Inhaber.

Wenn am Sonntag um 14 Uhr in Köln der Anpfiff ertönt, dürfte das Brauhaus wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Mit den Erfolgen der Roten Teufel seien „auch wieder die Fans gekommen“, sagt Laub, für den der Klub auf dem Betzenberg eine Herzenssache ist. Kein Wunder, ist er doch gebürtiger Lauterer und hat das FCK-Gen von seinem Vater geerbt.

Direkter Aufstieg möglich

Der 48-Jährige hält es für möglich, dass der FCK noch die Eintracht aus Braunschweig vom zweiten Platz verdrängt und damit den direkten Aufstieg in die Zweite Liga schafft. „Braunschweig spielt noch in Meppen, und da kann alles passieren“, sagt Laub und unterstreicht, wie wichtig es für den Klub, die Stadt und die ganze Region wäre, wenn die Betzenberger in der kommenden Saison nicht mehr drittklassig spielten. Der Aufstieg in die Zweite Bundesliga wäre nicht nur sportlich gesehen „ein Schritt nach vorne“. Namhaftere Klubs mit ihren Fans kämen dann nach Kaiserslautern, und das verspreche bessere Geschäfte für die Gastronomie.

Laub erinnert sich noch an die großen Zeiten des FCK, als dieser in der Bundesliga spielte und Mannschaften wie Bayern München und Borussia Dortmund zu Gast im Fritz-Walter-Stadion waren. Aber die Erste Liga sei „noch in weiter Ferne“, so Laub. Nun gelte es erst einmal, den Sprung in die Zweite zu schaffen. Bekommen die Roten Teufel das hin, entweder direkt oder über die Aufstiegsspiele gegen Dynamo Dresden, fließt bei der Aufstiegsfeier im Brauhaus am Markt das Bier.