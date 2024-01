Blues und Boogie Woogie standen auf dem Programm beim Konzert des renommierten Freiburger Pianisten Thomas Scheytt am Freitagabend im Theodor-Zink-Museum.

„PIano solo“ heißt die aktuelle Tour des Musikers, der bereits zwei mal den German Blues Award gewonnen hat. Boogie Woogie ist im Prinzip schnell gespielter Blues, wobei die linke Hand sich ständig wiederholende Bassfiguren spielt, die an dampfende Lokomotiven erinnern.

Thomas Scheytt präsentiert auf der seiner derzeitigen Tour Stücke der großen Boogiepianisten wie Albert Ammons und Meade Lux Lewis aus Chicago, aber auch Eigenkompositionen wie „Hell Valley Stomp“ oder „50 Dollar Boogie“. Diese haben durch kreativen Umgang mit dem Timing eine besondere Note. In seinem Spiel finden sich auch Einflüsse aus New Orleans mit Protagonisten wie Professor Longhair und Dr. John. Der „Lokomotiven-Bass“ wird hier durch rollende, rumbaähnliche Bassfiguren ersetzt. Ebenfalls im Programm: Ragtime-Interpretationen wie über Randy Newmans „You’ve Got A Friend In Me“.