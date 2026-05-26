Seit Jahrzehnten ist Thomas Knieriemen Organisator der Tennis-Pfalzmeisterschaften in Kaiserslautern. Die 94. Auflage war ein gelungenes Kapitel der Turniergeschichte.

Bei den Tennis-Pfalzmeisterschaften ist Thomas Knieriemen gesetzt – allerdings nicht auf dem Platz. Seit fast vier Jahrzehnten ist der Lauterer zu Pfingsten auf der Anlage des TC Rot-Weiß Kaiserslautern präsent. Oft spielte er selbst mit, doch vor allem war und ist es bis heute seine Aufgabe, für den reibungslosen Ablauf des traditionsreichen Turniers zu sorgen.

Auch bei der 94. Auflage der Pfalzmeisterschaften sorgte der Geschäftsführer des Tennisverbandes Pfalz mit seinem eingespielten Team dafür, dass alles glatt lief. Über viele Komplimente durfte sich Thomas Knieriemen am Pfingstmontag freuen. Bei der Siegerehrung lobten die Spieler immer wieder die besondere Atmosphäre auf der schönen Anlage. Den Teilnehmern dieser vier Festtage des pfälzischen Tennissports etwas Besonderes zu bieten, das liegt ihm am Herzen. Spieler und Zuschauer erleben bei Rot-Weiß Jahr für Jahr ein wenig vom Flair großer Tennisturniere: Dazu gehören auch die Balljungen und -mädchen auf dem Centre Court bei den Endspielen, der Schiedsrichter auf dem hohen Stuhl und die elektronische Anzeigetafel.

Die 100. Pfalzmeisterschaft im Blick

In diesem Jahr fügte sich alles zu einem gelungenen Gesamtbild: spannendes Tennis, ein reibungsloser organisatorischer Ablauf und bestes Wetter. „Das macht Lust auf die nächsten Pfalzmeisterschaften“, sagte Thomas Knieriemen. Bereits im Jahr 1990 hatte er erstmals die Organisation der pfälzischen Titelkämpfe übernommen. Damals trug er die Haare noch so lang wie das schwedische Tennisidol Björn Borg. Heute trägt er sie deutlich kürzer, die 67 Jahre sieht man ihm allerdings nicht an.

Nach wie vor legt er großen Wert auf Fitness und greift regelmäßig selbst noch zum Racket. An Aufhören denkt er nicht. Dass er noch einiges vorhat, wird deutlich, wenn Thomas Knieriemen von seinem Vorbild erzählt: „Ein Tennisspieler, der 102 Jahre alt ist und noch immer Turniere spielt.“ Die Zahl 100 hat für ihn eine besondere Bedeutung. An seinem 50. Geburtstag fragte er sich: „Wie lange machst du das noch mit den Pfalzmeisterschaften?“ Dabei dachte er auch an das große Jubiläum – die 100. Auflage der Titelkämpfe. Bis dahin sind es noch sechs Jahre.