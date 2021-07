Warum ist die Kaiserpfalz noch immer umzäunt? Hat die Stadtbildpflege genug Personal? Karin Kolb, Vorsitzende des Vereins für Baukultur, und Geschäftsmann Thomas Haas haben sich über die Kaiserslauterer Innenstadt ausgetauscht. Sie fordern die Stadt zum Handeln auf.

Der Beitrag in der RHEINPFALZ, in dem Haas über seine Ideen für die Innenstadt sprach, war Ausgangspunkt des Treffens, an dem auch Klaus Michael Wilhelm vom Verein für Baukultur teilnahm. Man sei sich einig gewesen, „dass unsere Forderungen nicht mit hohen Kosten verbunden sein dürfen“, berichtet Kolb aus dem Gespräch, in dem es in erster Linie um die Stadtmitte ging. Die „Dauerumzäunung“ der Kaiserpfalz war dabei ebenso Thema wie eine Verkehrsbake, die seit Jahren – angeblich wegen Unfallgefahr, so Kolb – auf der Kreuzung Schneider-/Burgstraße stehe. Gut gefallen würde Kolb und Haas eine nächtliche Beleuchtung markanter Gebäude oder Plätze wie das Rathaus oder „Das Mädchen“ auf dem Marienplatz.

Änderung nur über den Geldbeutel

Nach einer Unterschriftenaktion des Vereins wegen des desolaten Umfelds am Fackelbrunnen sei Rollrasen verlegt worden. Doch durch Trockenheit und Trampelpfade sei alles verpufft. Man registriere die hohen Anforderungen an die Stadtbildpflege, der womöglich Personal fehle.

Haas und Kolb monieren auch, dass Anschaffungen nicht pfleglich behandelt werden. Auf dem Altenhof sei eine Bank mit integrierten Blumenkästen installiert worden. Sie stehe heruntergekommen an der Ecke Richard-Wagner-/Königstraße – „missbraucht als Aschenbecher und Abfalleimer“, so Kolb. Um die Stadt sauber zu halten – Kolb und Haas zielen auf Hundekot und Zigarettenkippen ab –, helfe nur der Einsatz des Ordnungsamtes. „Nur über den Geldbeutel erreicht man eine Änderung. Die Strafen müssen wehtun“, so Kolb.