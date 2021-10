Der renommierte Kaiserslauterer Fotokünstler Thomas Brenner geht mit einem neuen Projekt am Freitag, 8. Oktober, an den Start. Er zeigt eine Serie seiner inszenierten Fotografien in Mainz.

Die Ausstellung der Initiative Römisches Mainz e. V. trägt den Titel „Inszenierte Antike“ und ist in der Römerpassage, im Foyer des erstes Obergeschosses zu sehen. Der Kaiserslauterer Fotograf hat sich in seiner Bilderserie Orten römischer Geschichte in Mainz gewidmet und sie mit seinem Medium neu und aktuell interpretiert. Ziel ist es dabei, die Orte stärker in das Alltagsbewusstsein und die tägliche Wahrnehmung der Bewohner und Besucher der Stadt Mainz zu integrieren.

Die im Foyer der Römerpassage schwebenden Fotografien erreichen eine zeitenthobene Präsenz: Sie erstaunen, faszinieren und laden zum Anhalten und Nachdenken ein. Abgebildet sind bekannte Orte römischer Geschichte (Römisches Theater, Drususstein, Gräberstraße, Zollhafen, Römertor, Aquädukt-Römersteine), die in der Inszenierung von Thomas Brenner anfangen, neue Geschichten zu erzählen.

Info

Die Ausstellung wird eröffnet von Minister Roger Lewentz, es folgen Einführung , Vorstellung des Kunstprojekts und Begehung der Ausstellung. Anmeldungen unter taberna@roemisches-mainz.de, es gelten die derzeitigen Corona-Regeln (Mundnasenschutz – Mindestabstand).