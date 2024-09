Kaiserslauterer schimpfen gerne. Jetzt dürfen sie mitreden. Diese Chance sollten sie nutzen.

Es ist ein Novum, was am Samstag auf dem Areal vorm Pfalztheater passiert. Dort sind Ideen gefragt, wie es künftig auf dem Parkplatz vor dem Casimirschloss und auf der Theaterwiese in der Stadtmitte weitergehen soll. Die Bürger können mit den Füßen abstimmen, ob sie wollen, dass dort die Lauter plätschert und beispielsweise ein Biergarten entsteht.

Aus meiner Sicht darf das Terrain nicht überfrachtet werden. Wichtig wäre, dass es viel Grün gibt und Wasser. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Kann sein, dass das die Mehrheit der Kaiserslauterer ganz anders sieht. Das Angebot, sich einzubringen, sollte genutzt werden. Zumal Oberbürgermeisterin Beate Kimmel vor Ort sein wird, um mit dem Souverän, also Ihnen, ins Gespräch zu kommen. Da gibt es nur eins: Hingehen. Mitdiskutieren. Seine Meinung sagen. Je mehr Bürgerinnen und Bürger diese Chance nutzen, desto besser.