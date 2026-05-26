Künstler des Pfalztheaters haben das Gelände der Kaiserslauterer Gartenschau in ein großes Theater verwandelt. Dabei gaben sich auch Hercule Poirot und Don Quijote die Ehre.

Am Pfingstmontag war Theatertag auf dem Gelände der Gartenschau. Ensembles aus dem Lauterer Musentempel verlegten am Nachmittag ihre Auftritte von der Bühne auf Rasenflächen unter Sonnensegeln, auf Freilichtbühnen sowie in schattige Ecken zwischen Felsen und Wasser – und das bei sprichwörtlichem Kaiserwetter.

Die Pfalzphilharmonie spielte nicht im Freien, sondern in der Veranstaltungshalle. Zur Ouvertüre aus „ Don Giovanni“ empfing ein leichtes, elegantes Violinspiel das Publikum, bevor die drei angekündigten Arien folgten. Das feine Perlen der Geigen und ihr lebhaftes Tempo hielten jedoch nicht lange an: Mit Wucht traten – angeführt von der Pauke – die tiefen Bläser hervor und übertönten den zarten Beginn; das war ein Hinweis auf die große moralische Spannweite des Stücks.

Hercule Poirot gestikuliert wild

An anderer Stelle schlüpfte Henning Kohne in die Rolle des Hercule Poirot. Mit roter Fliege, dunkelbraun kariertem Anzug und nach oben gezwirbeltem Schnauzer gab er die von Agatha Christie geschaffene Figur stilecht. Am Sandsteinufer des Barbarossawoogs las er aus „Mord im Orientexpress“ und begleitete die Lesung, wild gestikulierend, mit einem schwarzen Spazierstock mit Silberknauf.

Darum ging’s im Stück: Der Luxuszug von Istanbul nach London blieb in einer Schneewehe stecken, ein amerikanischer Geschäftsmann wurde in seinem Abteil tot aufgefunden. Poirot ermittelte und deckte auf, dass alle Passagiere darin verwickelt waren – vor allem durch seine demonstrativ hervorgehobenen geistigen Fähigkeiten. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer schienen den raffinierten Gedankengängen nicht in jedem Detail folgen zu können.

Cola und Mint-Drops statt Wein

Das Rasentheater war nahezu ausverkauft. Hartmut Neuber und Dennis Bodenbinder purzelten als Don Quijote und Sancho Panza gewissermaßen in die kleine Amphitheater-Spielstätte. Der Ritter aus dem alten Spanien kam nicht auf Rosinante, sondern auf einem modernen Lastenfahrrad mit großem Gepäckkäfig. Der letzte Hinweis auf seine adlige Herkunft war der prächtige Degen an der Seite. Sancho ritt ebenfalls nicht auf dem Esel Rucio, sondern kam auf einem selbst bemalten Drahtesel aus früheren Zeiten.

Don Quijote und Sancho Panza litten beide sehr. Offensichtlich hatte das viel damit zu tun, dass sie das viele Lesen nicht mehr gut vertrugen. Als schließlich Wein und Minze zur Genesung in ihre Überlegungen einflossen, steuerte das Stück auf einen ersten Höhepunkt zu. Weil kein Wein zur Hand war, griffen sie zu Cola und Mint-Drops. Die explosiv aufschäumende Mischung kam nicht nur bei den Kindern im Theaterrund gut an und wurde mit viel Beifall belohnt.