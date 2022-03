Es ist der dritte Anlauf – und dieses Mal sieht es gar nicht so schlecht aus: Die Theatergruppe Inkognito bringt an vier Abenden jeweils 15 Sketche des großen Humoristen Loriot auf die Bühne der Kalause. Eigentlich schon fürs Frühjahr 2020 geplant, machte die Corona-Pandemie den Aufführungsplänen der Theatertruppe zweimal einen Strich durch die Rechnung. Nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

„Wir müssen bei den Proben oftmals unser Lachen verbergen. Ein gutes Zeichen“, berichtet der Kopf von Inkognito, Barbara Rheinhardt, von guten und stimmungsvollen Abenden. Auch wenn sie, wie sie erzählt, schweren Herzens eine Rolle habe abgeben müssen: die in „Liebe im Büro“. „Ich bin einfach nicht mehr so schnell vom Boden hochgekommen“, erzählt sie lachend. Die Vorbereitungen, auch in Corona-Zeiten, liefen mit dem Video-Studium der Loriot-Klassiker. „Das ist das Maß, daran wollen wir so nah wie möglich rankommen.“

Auf dem Programm stehen zeitlose Klassiker wie die Jodelschule, das Filmmonster oder der Vertreterbesuch, für den Kosakenzipfel hat die Truppe allein für die Abende eine entsprechende (vorher auch auf Bühnentauglichkeit getestete) Süßspeise bei der Bäckerei Krummel bestellt. „Wir freuen uns sehr auf die Abende.“

Vier Abende im März und im April

Die Termine stehen: am Freitag, 25., und Samstag, 26. März, sowie zwei Wochen später, am 8. und 9. April, auch Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr geht es los. Rheinhardt weist darauf hin, dass die Tickets von vor zwei Jahren ihre Gültigkeit behalten haben, und entsprechend der Reihenfolge der Termine – auch damals gab es vier Termine – verwendet werden können. Wer also damals eine Karte für den zweiten März-Termin gekauft hat, darf auch heuer zum zweiten März-Termin (26. März) kommen. Es gilt die 3G-Regel und die dann aktuell gültigen Regeln mit Blick auf die Pandemie. 99 Zuschauer dürfen pro Termin in die Kalause, laut Rheinhardt sind pro Abend rund 70 Karten verkauft, es gibt für alle Termine also noch Karten.

Fragen zu den Tickets beantwortet Barbara Rheinhardt per E-Mail unter inkognito2006@freenet.de, dort nimmt sie auch Reservierungen (Tickets kosten 13 Euro, Abholung an der Abendkasse) entgegen.