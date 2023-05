Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei völlig unterschiedliche Aufzüge erlebten bei der Premiere rund 40 Besucher im Audimax am Donnerstag. Das lag zunächst am zugegeben auch anfangs schwer fasslichen Theaterstück „Gone with the wind – no kidding?!“ von Bernie Noris. Das wurde hier in der Inszenierung und Einstudierung von Parya Memar frei und zugleich berechtigt übersetzt in „Vom Winde verweht – echt jetzt!?“ Zweiter Grund: Ein im zweiten Teil angeblich produziertes Livehörspiel soll in einer Kurzfassung den US-Klassiker von Autorin Margaret Mitchell darstellen, der ab 1936 als Buch-Bestseller und Verfilmung den Markt eroberte.

Wir erinnern uns: Eine rührende und abenteuerliche Liebesgeschichte wurde seinerzeit in „Vom Winde verweht“ eingebettet in den amerikanischen Bürgerkrieg.