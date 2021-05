Wer schon in normalen Sommern bei Theaterferien unter Entzugserscheinungen leidet, wie soll der- oder diejenige mit den Einschränkungen klar kommen, die Corona ihm seit Mitte März aufbürdet? Michael Krauß, Vorsitzender des Fördervereins „Freunde des Pfalztheaters“ kann ein Lied davon singen.

Für den Theaterfreund persönlich wie für ihn als Vereinsvorsitzender ist die Schließung des Theaters schlicht „ein großer Verlust“. Die „Kostproben“ mit Mittagessen, Musikcafés und nicht zuletzt die dreitägige Theaterfahrt nach Berlin der „Freunde“ hatten nicht stattfinden können. Gerne erinnert sich Krauß zwar an das Kammerkonzert, welches Anfang Juli vor einer strikt limitierten Zahl von Besuchern im Großen Haus exzellent gespielt worden sei. Er selbst hätte sich allerdings ein etwas leichteres Programm gewünscht.

Wie es nach den Theaterferien weitergeht? Krauß ist da im Moment ratlos. Nachdem das Pfalztheater nach seinem Gefühl sehr lange gebraucht hat um mit Corona zurechtzukommen, hofft er, dass es nach der Sommerpause mit allen notwendigen Einschränkungen trotzdem wieder nach und nach weitergeht: „In einem langwierigen Prozess halbwegs normaler Zustände brauchen dafür alle, die unser Theater lieben, Geduld.“ Dem Förderverein selbst seien sämtliche Hände gebunden, stellt der Vorsitzende klar. Eigene Aktivitäten wie den „Talk unter Freunden“ oder Musikcafés könne er vorerst nicht anbieten. Einige wenige Mitglieder seien deshalb aus dem Förderverein ausgetreten und zehn Teilnehmer hätten die auf das nächste Jahr verlegte Fahrt nach Berlin für sich abgesagt.

Michael Krauß vermisst sein Theater und die damit verbundene Aufbruchstimmung im Freundeskreis. Ablenkung findet er in diesen Wochen in Kurzurlauben im Chiemgau auf teils ambitionierten Bergtouren mit einem Kumpel. Außerdem ist er jetzt viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ende August geht’s dann mit Ehefrau und Sohn für zwei Wochen an die Ostsee.

Auf mehrstündigen Wanderungen habe er in den vergangenen Wochen aber auch die Heimat mit ihrem Wald kennen- und schätzen gelernt, schildert Krauß. Sein Tipp für Wanderer sind die Altschlossfelsen bei Eppenbrunn. Die größte Felsformation der Pfalz, eine als Naturdenkmal und Kulturdenkmal ausgewiesene Felsgruppe aus Buntsandstein sei unbedingt sehenswert.