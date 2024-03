Erstmals bot das Pfalztheater am Mittwoch, 23. Februar, einen neuen Programmpunkt für die Bewohner des Betzenbergs an. Im Stadtteilbüro Betzestubb leitete Franziska Geyer vom Pfalztheater den Theater-Workshop unter dem Titel „Probier dich aus und trau dich einfach; schiefgehen kann gar nichts“.

Franziska Geyer bat die Teilnehmer zu Beginn in einen Stehkreis, um mit einer einfachen Übung einzusteigen, bei der die Stimmung etwas aufgelockert und gleichzeitig die Konzentration gefördert werden sollte. „Es geht erstmal nur darum, warm zu werden und die Stimme zu benutzen. Wir schicken entweder ein ,Ja’ oder ein ,Nein’ an die Person, die neben uns steht. Bei ,Ja’ geht es einfach im Uhrzeigersinn weiter, bei ,Nein’ wechseln wir die Richtung“, leitete Geyer die Gruppe an. Dabei entstanden schon erste Lacher, da die Mitspieler dazu aufgefordert wurden, mit ihrer Tonlage zu variieren. So wurde manchmal laut „Ja“ geschrien, beim nächsten Mal sehr leise „Nein“ geflüstert. Das führte dazu, dass sich die Teilnehmer unbewusst direkt ins Schauspielen begaben und voller Konzentration an die nächsten Übungen gingen.

„Wir haben diese Aktion ins Leben gerufen, um Leuten, die nicht ins Theater gehen, die Facetten des Schauspiels auch im Alltag näher zu bringen“, erklärt Franziska Geyer. Die Teilnehmer waren bei der Premiere des Workshops von Beginn an involviert. Von einfachen Sprechübungen bis zu einzelnen kurzen Szenen durfte sich jeder ausprobieren. Circa eine Stunde lang tauchten die Besucher in die Schauspielkunst ein.

„Die Mimik und Gestik ist meist sehr echt“

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Leute ohne schauspielerische Ausbildung das Ganze angehen. Die Mimik und Gestik der Laien ist dabei meist sehr echt, da sie die verschiedenen Emotionen aus dem echten Alltag kennen und dementsprechend nachspielen“, fügt Geyer hinzu. Steffi Schüler, die Leiterin des Stadtteilbüros, macht selbst auch beim Workshop mit. „Es ist wirklich toll, dass Frau Geyer so etwas in unserer Einrichtung anbietet. Mir selbst macht es auch sehr viel Spaß und es ist interessant zu sehen, wie viel man vom Schauspiel auch auf das alltägliche Leben projizieren kann“, sagt Schüler.

Die anderen Teilnehmer ziehen ähnliche Erkenntnisse aus dem Projekt – so auch Christine Rheinfrank. „Ich bin überrascht, wie viel ich hier in der kurzen Zeit lernen konnte – sowohl beim Beobachten der Anderen, als auch beim Schauspielern selbst. Ich werde beim nächsten Mal definitiv wieder dabei sein“, betont Rheinfrank.

Die nächste derartige Veranstaltung ist für den 22. März vorgesehen.