An der Integrierten Gesamtschule Goetheschule ist Darstellendes Spiel ein künstlerisches Neigungsfach. Einen Einblick in das Unterrichtsfach gaben Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 und 9 am Donnerstag bei einem Theaterabend in der Sporthalle der Schule.

Zusammen mit ihrem Lehrer Sven Kallmayer hat der Jahrgang acht Szenen aus Heinrich Bölls Kurzgeschichte „Die Waage der Baleks“ bühnenreif gemacht. „Opa wird 100“ lautet der Titel des Stücks. „Ur-, Ur-, Urenkel“ sind es, die plötzlich auf der Bühne erscheinen, um ihrem Großvater zum 100. Geburtstag zu gratulieren. „Happy Birthday“ schön und gut. Doch eigentlich eine „total langweilige Angelegenheit“, bis die Schar der Enkel auf dem staubigen Dachboden ihres Opas dessen Notizen findet, die er als Jugendlicher aufgezeichnet hat. Unter anderem auch die manipulierte Waage der Baleks.

Als Franz Brücher hat der damals zwölfjährige Junge den Betrug der Unternehmerfamilie Balek mittels einer manipulierten Waage aufgedeckt, mit der sie den Ankauf von angelieferten Ernten der Bauern ermittelte. Stolz darüber, was ihr Opa geleistet hat, finden sie ihn total „cool“ und lassen ihn mit einem kräftigen „Happy Birthday“ hochleben. Die Jugendlichen gefielen sich in ihren Rollen und beeindruckten durch sprudelnde Spiel- und Singfreude.

Im wahrsten Sinne des Wortes ein „Affentheater“ erlebten Eltern, Lehrer und Schüler in einem gleichnamigen Stück. Als „Menschenaffen“ mussten sie als Zuschauer mit ansehen, was sich alles vor einem „Affengehege“ abspielen kann. Schlag auf Schlag wurden sie mit einer Reisegruppe aus Fernost, einer Räuberbande und Partygästen konfrontiert. Gleich mehrfach wurde den Besuchern eine Szene aus Schillers „Wilhelm Tell“, in der dieser den Landvogt Gessler tötet, geboten. Alle Schüler des Kurses DS 9 sollten Gelegenheit haben, sich in der Szene nach ihren Vorstellungen einzubringen. Im Gegensatz zu einem sonstigen Zoobesuch war das Füttern der Menschenaffen erlaubt. Dazu warfen die Darsteller mit viel Spektakel jede Menge Süßigkeiten ins Publikum. Ganz nach dem Geschmack ihrer Mitschüler untermalte die Schülerband „Gravity“ mit den Sängerinnen Samira und Alia die Theateraufführung mit mehreren Pop-Songs. Als künstlerisches Neigungsfach kann Darstellendes Spiel an der IGS Goetheschule ab dem Jahrgang 6 als Wahlpflichtfach belegt werden. Seit 2022 arbeitet die Schule mit den „Freilichtspielen Katzweiler“ zusammen. Kinder können Proben besuchen und sich auf der Bühne und dem Gelände des Vereins selbst ausprobieren und praktische Erfahrungen sammeln.