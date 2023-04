Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lisa Mühlberger hat Zeit, etwas Gutes zu tun. Als Betreiberin des Lokals „The Snug“, einem Irish Pub in der Altstadt, sind ihr seit Schließung der Gastronomie als Wirtin die Hände gebunden. Mehr Zeit für sie, sich mit ihrem Labrador an der Natur zu erfreuen. Immer wieder unschön für sie ist der Anblick, wenn sie mit „Jack“ unterwegs ist und ihr am Wegrand Müllreste ins Auge fallen.

Achtlos weggeworfene Dosen, Zigarettenschachteln, Plastik- und Glasflaschen, Tüten und Verpackungen. Kein Spaziergang zwischen Gersweilerweg, Eselsbachtal, Hagelgrund