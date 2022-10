Die Band The Skagen Sound ist morgen, Sonntag, 11 Uhr, zu Gast im Slevogtsaal der Pfalzgalerie.

Als Skagen Maler“ wurde eine Gruppe skandinavischer Künstler bekannt, die sich in den 1880er-Jahren am nördlichsten Ort Dänemarks traf: Skagen. Die besondere Atmosphäre ihrer Freiluftmalerei setzt der pfälzische Saxofonist und Komponist Florian Boos mit dem Projekt The Skagen Sound in Klang um. Diesmal kommt er mit vier weiteren Jazzmusikern: Sebastian Gerhartz (Altsaxofon; Bernhard Vane (Posaune), João Luis (Gitarre) und Veit Steinmann (Cello). Das Quintett spürt durch Eigenkompositionen, Bearbeitungen nordischer Musik und freien Improvisationen dem Geist der Künstlerkolonie nach und transportiert ihn an Orte in Rheinland-Pfalz, an denen ebenfalls Künstler gelebt und gewirkt haben. Mit einem frischen Sound zwischen Jazz, Kammermusik und Pop darf mit dem Zuhörer entdeckt werden, wie nahe sich Pfälzer und Skandinavier in der Kultur sind und wo vielleicht Unterschiede bestehen. Der Eintritt ist frei.