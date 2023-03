Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur James Bond ist eine Legende, sondern auch die Filmmusik. Mehrere Songs wurden für den Oscar nominiert, Adeles Titellied für „Skyfall“ von 2012 erhielt schließlich die begehrte Trophäe. In der Fruchthalle in Kaiserslautern stellten jetzt die Reset-Productions aus Gera mit ihrer Show „The Music of James Bond“ die bekanntesten Hits aus inzwischen 25 Filmen mit dem Agenten 007 vor.

Die Sänger Tayler Davis, Darrin Lamont Byrd, Therese Persson und Annika Henz ließen die weltbekannten Songs in der leider nur teilweise verkauften Fruchthalle lebendig