Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kann man mit Melodien aus Oper, Konzert und Sinfonie die Massen mobilisieren, zu Begeisterungsstürmen hinreißen und zum frenetischen Mitmachen animieren? Was in Italien Opernhäuser erleben, war am Samstag in der Kammgarn Realität.

Der als Dark Tenor angekündigte Frontsänger Billy Andrews präsentierte mit seiner raffiniert inszenierten Bühnenshow „Symphonie of Light“ eine seltene, aber erfolgreiche