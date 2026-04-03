Das Gitarren-Drum-Duo „The Bonnevilles“ aus Nordirland mischte den Kaiserslauterer Salon Schmitt mit einem ansteckenden Mix aus Blues, Punk, Rock und Folk auf.

Der Leihwagen verreckt. Stau auf der Autobahn. Ankunft in nahezu letzter Minute. Das Instrumentarium wird auf dem Bühnenteppich ausgebreitet, während der Club schon gut mit Besuchern gefüllt ist. Umkleiden im Van auf dem Hof. Vermutlich leicht gestresst steigen die beiden irischen Boys mit weißem Hemd und Krawatte in den Ring. An ihren Gesichtern lassen sie ihren Gemütszustand nicht erkennen. Ihre Musikform ist perfekt geeignet zum Stressabbau.

Allein der Soundcheck mit mächtiger E-Gitarre lässt davon etwas erahnen. Das Signal der Gitarre wird durch -zig Bodeneffekte geschickt, um den Sound und die Tonhöhe zu modulieren (Chorus, Flanger, Phaser, Delay). Dazu ein rauer durchdringender Gesang, der sich gegen den brachialen Ton der Gitarre scheinbar ständig im Kampf befindet. Auf der Basstrommel ein stylish mit markigen Sprüchen verzierter Totenkopf.

Neues Licht im Club

Stampfender Blues mit singender Bottleneck-Gitarre. Dazu ein kratziger Gesang, der überzeugt. Das macht Laune, begeistert den vollen Club. Mit Gitarrenwechsel folgt eine eindringlich herausfordernde Tanznummer. Schon regt sich überall ein rhythmisches Wippen, Zucken und Kopfnicken. Das ganze auch durch neue Lichtinstallation im Club befördert.

Sänger und Gitarrist Andrew McGibbon kündigt den Titel „Dirty Photographs“ an, der angeblich den Hintern seiner eigenen Frau thematisiert. Der unterkühlte, trockene Humor kam mehrfach durchs Mikro. Aber insgesamt wurde viel mehr Wert auf fordernde Live-Musik gelegt. Gitarre und Schlagzeug des Chris McMullan agieren als enge, gut eingespielte Einheit. Die Drums setzen immer wieder einen Reizpunkt. Nicht unbedingt erwartbar bei diesem Blues-Punkrock-Mix, aber umso interessanter.

Rattenfänger-Rhythmus

Die Mucke ist eine Mischung aus Blues, Punk-Anleihen und Folk-Elementen. Der Rhythmus fungiert als musikalischer Rattenfänger. Die Gitarre füllt den Raum mit breiten Akkorden. Die E-Gitarre muss öfter nachgestimmt werden. Kein Wunder, denn die Saiten werden ordentlich rangenommen.

Der Sänger drängt sich erfolgreich dazwischen. Ein Gesang mit überzeugender Leidenschaft und der frechen Rauigkeit, die es für diesen Genre-Mix braucht. Eine gut hörbare Mischung mit der richtigen Attitüde. Wild, rotzig. Die Titel geprägt von kurzen Phrasen mit ständiger Wiederholung. Das kommt sehr gut beim Publikum an.

Vorerst ständig auf der Piste

Eher ausnahmsweise wird auch mal eine Ballade als Slow Blues mit starkem Phaser-Effekt eingestreut. Dazu eine durchdringende, anklagende Stimme. Und dann wieder geht die Post ab. Der Drummer treibt den Gitarristen förmlich vor sich her. Vor der Theke wird getanzt. Man hat sich keine Setliste zugelegt. Der Drummer versucht lautmalerisch den nächsten Song für den Gitarristen in Erinnerung zu rufen. Der kann das „Rätsel“ jedoch nicht entschlüsseln und entscheidet sich, einfach ein paar Songs aus dem neuen Album zu spielen.

Die Jungs spielen im März, April fast täglich an anderen Locations. Beim pausenlosen Spielfieber im Kulturclub kommt bei der Band irgendwann die Frage auf: „Wie lange müssen wir eigentlich spielen?“ Aus dem Off der Theke ertönt: „Solange ihr euch gut fühlt!“ Das Duo klingt wie eine ganze Band. Konsequentes Gejohle, Geklatsche und zustimmende Pfiffe im Kulturclub. Mal wieder ein völlig anders zusammengesetztes Publikum. Der Salon Schmitt erweitert beständig seinen Hörerkreis.