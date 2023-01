The 12 Tenors kommen am 12. Januar, 20 Uhr, in die Kaiserslauterer Fruchthalle. Einmal mehr stellen sie ein Repertoire aus den Rockhymnen des vergangenen Jahrhunderts und spannenden Neuinterpretationen bekannter Klassiker vor. Mehr als eine Million Zuschauer in 13 Ländern sahen in den vergangenen Jahren ihre Show.

Zwölf einzigartige Stimmen sind wieder auf Tour. Sie singen Welthits wie Leonard Cohens „Hallelujah“, Simon & Garfunkels „Sound of Silence“ oder ein mitreißendes Medley aus den berühmten Liedern der Beatles. Zwei Stunden Unterhaltung durch eine stimmliche Vielfalt und ein überzeugendes Bühnenprogramm nach über zehn Jahren der musikalischen Zusammenarbeit stellt der Veranstalter weiter in Aussicht.

Neben der Musik liegt den Sängern auch ein ganz besonderes Projekt am Herzen: Bereits seit 2017 engagieren sie sich gemeinsam mit ihrer Crew und ihrem Management, der Showfabrik GmbH, für Kinder und Jugendliche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Als Unterstützer der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. engagieren sie sich auf ihren Konzerten und rufen ihr Publikum in Kaiserslautern auf, mitzuhelfen. Die Sänger ermöglichen so Kindern ein besseres Leben, denn durch die gesammelten Spenden können wichtige Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt gefördert werden, insbesondere in den Bereichen Bildung, Bewegung, Ernährung, psychologische und medizinische Betreuung aber auch Umweltschutz. In den vergangenen Jahren konnten sie mit Hilfe ihrer Zuschauer bereits über 200.000 Euro für schwerkranke Kinder und Jugendliche zusammentragen. Dabei wird darauf geachtet, dass alle Spenden zu 100 Prozent bei den Kinderhilfsprojekten ankommen und keinerlei Verwaltungs-, Personal- oder sonstige Kosten, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projekt stehen, von der Partnerorganisation oder der RTL-Stiftung RTL abgezogen werden. Jeder Euro zählt.

Weitere Informationen und Tickets unter www.12-tenors.com; Spendenkonto unter www.rtlwirhelfenkindern.de.