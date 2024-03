Nach drei Hallen-Rundenkämpfen heißt der neue Blankbogen-Meister TFC Kaiserslautern.

Souverän und treffsicher setzten sich die TFCler an die Spitze der 15 aus ganz Rheinland-Pfalz teilnehmenden Vereine. Die Lautrer verwiesen dabei den TuS Obermoschel und den BSC Bad Kreuznach auf die Plätze zwei und drei. In der Blankbogenliga werden in jedem Durchgang 60 Pfeile auf die 18 Meter entfernte Scheibe entlassen, wobei die jeweils drei Besten einer Mannschaft am Ende in die Wertung gehen. Jürgen Zigahn, der Präsident des TFC, betonte nach dem Titel die Wichtigkeit von Teamgeist und guter Leistung und ist sich sicher, dass der TFC in der nächsten Saison alles dransetzen wird, um den Titel zu verteidigen.