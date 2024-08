Während einer Sportveranstaltung haben Unbekannte am Sonntagmorgen in der Jahnstraße in Queidersbach ein Fahrrad gestohlen. Laut Polizei handelt es sich um ein schwarzes Damen-Rennrad der Marke BMC im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Eigentümerin des Rads war wegen eines Radrennens in Queidersbach. Um 8.15 Uhr musste die 31-Jährige zur Toilette, weshalb sie das Bike kurzzeitig gegen eine Hauswand lehnte und aus den Augen ließ. Als die Frau zurückkam, war das Rennrad weg. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369-2250.