Eine 68-jährige Frau hat am Mittwoch Anzeige wegen des Verdachts des Betrugs erstattet. Die Polizei ermittelt.

Die Frau hatte am Mittwoch eine Firma mit der Reinigung ihres Hofs, dem Dach ihres Hauses und der Terrasse beauftragt. Sie einigte sich mit dem Reinigungstrupp auf einen Preis von 2000 Euro – gegen Vorkasse. Die 68-Jährige bezahlte. Am Vormittag machten sich die Arbeiter ans Werk, zur Mittagszeit legten sie eine Pause ein. Doch nach der Mittagspause ließen sich die Arbeiter dann allerdings nicht mehr blicken. Am Telefon hatte man seitens der Firma mutmaßliche Ausreden parat, warum die vereinbarten Leistungen nicht vollständig erbracht wurden. Man versprach an einem anderen Tag nochmal zu kommen. Die 68-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Betrugs.