Insgesamt 24 Räder von sieben Fahrzeuge haben Diebe am Wochenende auf dem Einsiedlerhof gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, montierten sie diese mitsamt Felgen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in einem Autohaus in der Straße Im Haderwald ab. Der Schaden wird auf mindestens 14.000 Euro beziffert. Wie die Täter sich Zutritt aufs Betriebsgelände verschafften, ist nicht bekannt. Mögliche Zeugen erreichen die zuständige Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 3692250.