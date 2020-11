Vom Ansturm, der am Dienstag im Testzentrum Warmfreibad herrschte, war am Mittwoch nichts mehr zu spüren. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. „178 Abstriche wurden in der Zeit von 15 bis 18 Uhr abgenommen. Das war etwa die Hälfte dessen, was wir am Dienstag an Tests hatten. Auch musste gestern niemand, der eine Überweisung oder Anordnung hatte, ohne Test nach Hause geschickt werden“, erklärt Beigeordneter Peter Kiefer. Das Team hatte zuvor Vorkehrungen getroffen, um alle Patienten frühzeitig mit den übermittelten Daten abzugleichen. Weiter gilt: wer ohne ärztliche Überweisung oder Anordnung durch das Gesundheitsamt zum Testzentrum kommt, wird abgewiesen. Die Öffnungszeiten des Testzentrums Warmfreibad sind für diese Woche Donnerstag, 5. November und Freitag, 6. November von 15 bis 18 Uhr. Ab nächster Woche, 9. November, sind die Öffnungszeiten wie folgt: Testzentrum Warmfreibad: Montag, Mittwoch, Freitag von 15 bis 18 Uhr, Testzentrum Schwedelbach: Montag, Dienstag, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr.