Ein Corona-Schnelltestzentrum direkt am Eingang zur Gartenschau soll künftig den Besuch auf dem Gelände zwischen Kaiserberg und Neumühlepark erleichtern.

„Wir wollen es den Gartenschaubesuchern ein wenig leichter machen“, kündigte David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe, an. Geplant sei, die Räumlichkeiten des noch geschlossenen Restaurants „Brauhaus an der Gartenschau“ zu nutzen. „Über den genauen Standort wird am Montag entschieden, das Testzentrum wird auf jeden Fall ausgeschildert sein.“ Bereits ab Dienstag und dann an sieben Tagen in der Woche könne sich jeder Bürger in der Zeit von 9 bis 19 Uhr einen Schnelltest machen lassen. Dieser gelte dann nicht nur für die Gartenschau, so Lyle.

„Auflagen zu hoch“

„Die Auflagen für einen Besuch auf der Gartenschau sind mittlerweile sehr hoch, zu hoch. Die Zahl der Besucher, selbst am Wochenende und bei schönem Wetter, sind derart gering, dass wir, wie andere auch, eigentlich schließen müssten“, erläuterte Lyle. Es gehe ihm aber nicht nur um die Wirtschaftlichkeit. „Wo sollen die Menschen denn hin? Es gibt kaum Ausflugsmöglichkeiten, kaum Spielplätze für Kinder und Jugendliche.“ Die Verluste bei einer Schließung wären deutlich geringer, erläuterte der Lebenshilfe-Chef. Ein solches Szenario könne aber nur die letzte Option sein, deshalb hoffe er auf eine Verbesserung der Situation durch ein Vorort-Testzentrum und auf eine baldige Lockerung der Auflagen.

Lyle sagte, die Situation sei desaströs. Es sei kaum noch etwas los auf dem Gelände. „Derzeit haben wir im Schnitt 400 bis 500 Euro Einnahmen am Tag, vor zwei Jahren waren es um diese Zeit bis zu 20.000.“ Durch die Auflagen wie das Testen und die Vorab-Anmeldung werde vielen der spontane Besuch verleidet.