Corona-Testzentren sprießen derzeit gefühlt überall aus dem Boden: Vor Supermärkten und in Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern werden stundenweise Corona-Schnelltests angeboten. Seit dieser Woche nun auch im PRE-Park auf dem Kundenparkplatz von Möbel Martin.

Wie es in einer Mitteilung von Kloepfel Operations heißt, ist das Testzentrum an der Europaallee von Montag bis Samstag, 9 bis 18.30 Uhr, geöffnet – „für jedermann“. „Jedermann“, das sind in diesem Fall „Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland“. Die können sich nun vor dem Möbelhaus einmal in der Woche mit einem Schnelltest kostenlos testen lassen.

Das neue Testzentrum soll den Besuchern ein sicheres Einkaufserlebnis ermöglichen: „Jeder mit einem negativen Testergebnis bekommt einen Tagespass und kann das Haus besuchen.“ Dabei gelten nach wie vor die Hygiene- und Abstandsregeln – dennoch ist ein Test zum Eintritt in das Möbelhaus verpflichtend, so von Kloepfel Operations. Betrieben wird das Testzentrum von Kloepfel Operations und MediCan.

Wer sich testen lassen möchte, könne vorab unter www.coronatest-eu.com einen Termin im Fünf-Minuten-Takt buchen oder ohne Termin vorbeikommen. Das Testverfahren dauere zwei Minuten. Um die Testergebnisse korrekt zuzuordnen, müssen sich die Testpersonen mit ihrem Personalausweis oder Führerschein ausweisen. Nach dem Test verlässt die Testperson die Station und bekommt das Ergebnis etwa 15 Minuten danach per E-Mail. Wird jemand positiv getestet, muss ein PCR-Test durchgeführt werden.

Das Testzentrum im PRE-Park richte sich auch an Unternehmen in der Region, die ihren Mitarbeitern ein Testangebot machen müssen. Organisiert wird das Testzentrum vom Logistik- und Beschaffungsunternehmen Kloepfel Operations mit Sitz in Wien. Die Firma habe bereits Anfang 2020 sowohl für das Bundesgesundheitsministerium als auch für die Länder die Logistik und Beschaffung von Schutzmaterial gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ organisiert.