Das Corona-Testzentrum in der Unionskirche, das die Stadt Kaiserslautern betreibt, ist auch an Karsamstag geöffnet, von 9 bis 12 Uhr. Dort können Bürger aus Stadt und Landkreis, die eine ärztliche Überweisung haben, einen Labortest (PCR-Test) durchführen lassen. An Sonn- und Feiertagen ist die Einrichtung geschlossen. Das Testzentrum in der Altstadt am Unionsplatz ist nur fußläufig erreichbar.

Auch Schnelltests am Samstag

Das Schnelltest-Zentrum in der Alten Eintracht, betrieben durch das Westpfalz-Klinikum, ist nach Angaben des Gesundheitsamtes am Karsamstag von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Mehr zum Thema