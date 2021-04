Der Stadtteil Siegelbach erhält jetzt ebenfalls eine mobile Teststelle. Wie Ortsvorsteher Gerd Hach der RHEINPFALZ mitteilte, wird diese im Gemeindesaal in der Finkenstraße 14 eingerichtet. Am kommenden Freitag 30. April, und an jedem darauf folgenden Freitag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr können sich die Bürger dort kostenlos testen lassen. Um den Ablauf zu beschleunigen, sei jedoch eine Voranmeldung unter

www.apo-schnelltest.de/baennjerrueck-apoheke erforderlich. An die Apothekerin der Bännjerrück-Apotheke und ihre Mitarbeiterinnen richtet der Ortsvorsteher seinen ganz besonderen Dank dafür, dass es ihnen gelungen sei, eine solche zur Zeit wichtige Einrichtung auch in Siegelbach zu installieren.