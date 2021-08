Auch wenn die Euphorie angesichts einer Modellkommune schnell gedämpft war, wird am Konzept weitergearbeitet. Das ist gut so. Denn eine Herdenimmunität für eine flächendeckende Öffnung liegt in der Ferne. Bis dahin brauchen wir Konzepte, um einerseits den Menschen mehr Normalität zu ermöglichen und andererseits die Zahl der Infizierten zu senken. Beides ist durch viel Testen möglich. Dass der Einzelhandel bei niedriger Inzidenz offen bleibt, ist nicht gesagt; wie oft haben sich die Regeln schon geändert? So wäre es gut, dies ins Konzept einzubeziehen. Ein Absperren der Innenstadt – ob das Land dies so meinte oder nicht – ist dafür nicht nötig, Tübingen machte es vor. Denn das Ziel, durch Testen das Dunkelfeld zu erhellen und Inzidenzen zu senken, kann nur durch Anreize gelingen. Je mehr Anreize, desto eher kommen die Leute zum Test.