Es war ein Kraftakt, der sich gelohnt hat: Target-Sprinterin Tessa Dietrich, die jetzt für die Schweiz antritt, hatte ihren ersten internationalen Auftritt in Szeged/Ungarn.

14 Stunden Hinfahrt, zwölf Stunden zurück: Der Weg zum Wettkampf im Nationaltrikot war kein kurzer und kein leichter. Die 18-jährige Tessa Dietrich, die beim SV Steinwenden-Weltersbach groß geworden ist und weiterhin in ihrer Heimat wohnt, fuhr mit ihrem Trainer an die ungarische Grenze. Sie trafen dort das Schweizer Team und fuhren gemeinsam weiter bis fast an die serbische Grenze. Am Freitag war Training,

Am Samstag standen die Einzelwettkämpfe an. Tessa Dietrich war ausgerechnet mit ihrer Königsdisziplin diesmal nicht zufrieden. Normalerweise bleibt sie fast fehlerfrei. Diesmal wurde sie Dritte und ausgerechnet das Schießen klappte nicht wie gewohnt. Dafür zeigte sie im Staffellauf mit dem Schweizer Patrick Gal ihr Können und blieb zweimal fehlerfrei, die Beiden gewannen. Sonntags ging es wieder zurück.

Dietrich ist zufrieden und optimistisch: „Ich denke, dass ich dieses Jahr international gut mithalten kann. Vor allem in der Staffel sind wir sehr stark.“ In zwei Wochen fährt sie zum Trainingswochenende in die Schweiz und Ende Mai steht der nächste internationale Wettkampf in München an. Ihre größte Konkurrenz sind dabei die Deutschen, zu denen sie als Wahl-Schweizerin ein gutes Verhältnis hat. „Ich verstehe mich gut mit ihnen. Wir sind nicht verfeindet“, erklärt sie. Und gibt zu, dass das Wochenende und vor allem die Fahrt sie geschlaucht haben. „Aber es hat sich gelohnt. Schießen hätte etwas besser laufen können, aber für den ersten Wettkampf war es ganz gut.“