Die neue deutsche Jugendmeisterin im Target Sprint heißt zum zweiten Mal in Folge Tessa Dietrich. Die 15-jährige Sportlerin vom SV Steinwenden-Weltersbach verteidigte im bayerischen Reisbach ihren Titel in einem engen Wettkampf. Sie durfte nach 2021 erneut verdient Gold entgegennehmen.

Schon der Vorlauf gelang Tessa Dietrich perfekt. Am Schießstand fielen alle Scheiben, was der ohnehin schnellen Läuferin die schnellste Gesamtzeit bescherte. Im Finale ging die Pfälzerin die schwierig zu laufende Strecke, der Regen hatte sie rutschig werden lassen, schnell an, setzte sich an die Spitze und ließ sich den Meistertitel nicht nehmen.

Lob von allen Seiten

Die Starterin in der Jugendklasse hatte zudem die schnellste Zeit aller Frauen, hätte somit auch die Damenkonkurrenz gewonnen. „Hut ab“, war da von allen Seiten zu hören. „Hervorragend“, nannte es Sven Müller, ihr Trainer und Vereinskollege. Müller war bei der deutschen Meisterschaft im Bayernpark in der Männerklasse unterwegs. Im Vorlauf lief es nicht optimal für ihn, es reichte aber für den Einzug ins Finale. Die Konkurrenz liegt bei den Männern eng beieinander, ein Fehler am Schießplatz wirkt sich somit fatal aus. Nach dem ersten nicht so guten Schießen lag Müller auf Platz sechs. Mit vollem Einsatz und nach einer knallharten Schlussrunde hatte sich Sven Müller auf Platz drei vorgearbeitet und nahm DM-Bronze mit zurück in die Pfalz.