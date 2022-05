Die World Tour Target Sprint schlug am Wochenende im bayrischen Dingolfing auf. Sehr erfolgreich mit dabei war auch Tessa Dietrich vom SV Edelweiß Steinwenden-Weltersbach, die sich im Feld aus sieben Nationen, darunter Sportler aus Singapur, gleich zwei Silbermedaillen sicherte.

Unterwegs im Feld der Juniorinnen, kam die junge Westpfälzerin in ihrem ersten Lauf auf dem wenig griffigen und rutschigen Boden zwar sehr gut zurecht, ließ aber am Schießstand drei Scheiben stehen und hatte einen Rückstand von sieben Sekunden auf Platz eins. In Lauf zwei lief es beim Schießen besser, Tessa gewann den Lauf mit insgesamt fünf Sekunden Vorsprung und stand am Ende wegen der fehlenden zwei Sekunden aus Lauf eins auf Platz zwei.

„Tessa ist immer noch die Jüngste im Feld und ihr fehlt, im Vergleich, die Routine, die es für den ganz schnellen und treffsicheren Ablauf am Schießstand braucht. Das macht dann schon mal ein bis zwei Sekunden aus“, weiß ihr Trainer Sven Müller, dass selbst eine Topläuferin wie Tessa auf der 400-Meter-Strecke diese Zeit nur schwer aufholen kann.

Aber die Sicherheit am Schießstand, sie kommt immer mehr. Nach dem Start im Einzel war Tessa für das deutsche Team in Dingolfing auch im Staffel-Mix mit Daniel Grube aus Bayern unterwegs. Der Lauf war wie immer perfekt und auch am Schießstand zeigte sich Tessa extrem sicher und richtig schnell und nahm ihren Staffelpartner mit auf Platz zwei. „Das war ihr bisher bestes Rennen“, war Trainer Müller denn auch hochzufrieden. Der nächste Einsatz folgt bei der Word Tour Ende Mai in Italien.