Bei der Deutschen Meisterschaft im Target Sprint sind Tessa Dietrich und Sven Müller vom SV Steinwenden-Weltersbach auf den Punkt fit. Nur das Gewehr muckt und verhindert den vollen Triumph der Pfälzer am Start in Niedersachsen in Clausthal-Zellerfeld.

Für die 14-jährige Tessa Dietrich war die Aufregung bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft im Target Sprint groß. Zwar war die Sportlerin des SV Steinwenden-Weltersbach gemeinsam mit ihrem Trainer, dem Weltmeister Sven Müller, in den vergangenen Monaten bereits für die Nationalmannschaft im Einsatz, aber eine Deutsche Meisterschaft, das ist schon was Besonderes und deshalb auch ein ganz anderer Angriff auf das Nervenkostüm.

Aber: Tessa hielt die Nerven perfekt im Zaum, setzte sich gegen ihre Konkurrenz in der Schülerklasse souverän mit einer starken Laufleistung und null Fehlern am Schießstand durch und wurde Deutsche Meisterin. Die Sportlerin hatte dabei die drittschnellste Zeit aller Altersklassen bei den Damen. Lediglich die beiden Weltmeisterinnen, erfahrene Target-Sprinterinnen, hatten noch bessere Zeiten. Ein Ausrufezeichen für die Zukunft! „Ich bin sehr stolz, wie gut sie trotz der sehr hohen Aufregung punkten konnte“, freut sich Trainer Müller für seine Schülerin.

Plötzlich streikt das Gewehr

Bei ihm lief es ebenfalls wie am Schnürchen. Müller gewann den Vorlauf mit der schnellsten Zeit des gesamten Wochenendes, ließ auch im Finale nicht nach, lag bis zum vorletzten Schuss in Führung. Dann streikte sein Gewehr, ließ ihn im Stich und Feierabend. „Da war eine Feder am Abzug gerissen, und ich musste wegen technischem Defekt aufgeben“, war Müller zunächst geknickt, ließ sich aber nicht beirren, es warteten ja noch die Team-Disziplinen. Und hier gab es Silber für das Mixed-Team Sven Müller, Tessa Dietrich und den Target-Sportler Stephan Werner aus Bingen. Erneut eine reife Leistung der Schülerin Tessa, die in der Staffel in der Aktiven Klasse mit am Start war.

Die Leihwaffe

In der Single Mixed Staffel, die erst nach den Einzelläufen gestartet wurde, konnte Müller dank des vom Sportlerkollegen Georg Paulmann aus Gifhorn zur Verfügung gestellten Gewehrs an den Start gehen. Sein eigenes war ja im Streik. Müller wusste seine Erfahrung auszuspielen, schoss auch mit dem fremden Gewehr gut und kam gemeinsam mit seiner Mixed-Partnerin Tessa, die erneut alle ihre Stärken ausspielte, nach zwei Läufen auf den Silberrang. Am Ende hatte die Schülerin bei ihrer ersten DM gleich einmal Gold und zwei silberne Medaillen im Gepäck. Sven Müller steuerte weitere zwei Silberne bei. Heißt für den SV Steinwenden-Weltersbach: Die beiden Sportler waren sechs Mal am Start und bringen fünf Medaillen mit in die Pfalz.