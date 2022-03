Tessa Dietrich, Target-Sprinterin und Sommerbiathletin vom SV Steinwenden-Weltersbach, hat sich beim Deutschen Schützenbund als Junior des Jahres durchgesetzt. Damit konnte zum ersten Mal eine Sommerbiathletin die bundesweite Wahl gewinnen.

„Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, es waren ja Teilnehmer dabei, die schon bei Welt- und Europameisterschaften und olympischen Spielen teilgenommen haben“, ist Tessa Dietrich überwältigt, dass sie von so vielen Leuten unterstützt wurde. „Dankeschön an alle, die für mich abgestimmt haben.“ Auch ihr Trainer Sven Müller zeigt sich stark beeindruckt von der außergewöhnlichen Unterstützung für Tessa. Der Trainer sieht darin auch eine „tolle Würdigung für den unglaublichen Ehrgeiz und den Einsatz im Training“, es sei aber auch eine hervorragende Werbung für die Sportart. So sieht es auch der SV Steinwenden-Weltersbach, der in dem Titel „Junior des Jahres“ auch eine Auszeichnung für die Jugendarbeit des Vereins und eine Werbung für die ganze Region sieht. Es sei etwas ganz Wunderbares, eine solch erfolgreiche Sportlerin und ihren Erfolgscoach im Verein zu haben.

Die erst 15-jährige Tessa Dietrich gewinnt mit dem Titel „Junior des Jahres“ ein Stipendium in Höhe von 1200 Euro für ihre weitere sportliche Entwicklung. Bei der Wahl verwies die Pfälzerin die Weltmeisterin am Gewehr, Anna Janßen, und Charline Schwarz, Bronzemedaillen-Gewinnerin im Recurve-Bogen-Team bei den Olympischen Spielen in Tokio, auf die Plätze zwei und drei.