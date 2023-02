Ein Drohbrief brachte letztlich das Fass zum Überlaufen: Martin Klußmeier ist als Ortsvorsteher des Drehenthalerhofes zurückgetreten.

Wann steht fest, wer neuer OB wird? Lässt sich sagen, wie hoch die Wahlbeteiligung wird? Und was mache ich, wenn ich am Sonntag krank werde und nicht ins Wahllokal kann? Die RHEINPFALZ gibt Antworten auf Fragen rund um die OB-Wahl.

Das Erdbeben hat neben der Türkei auch Syrien stark getroffen. In den zerstörten Regionen dort kommt Hilfe aufgrund der politischen Lage nur schwer an. Zwei in Kaiserslautern lebende Syrer berichten von vielen persönlichen Verlusten und der katastrophalen Situation in ihrer Heimatstadt. Auch die Überlebenden sind nicht außer Gefahr.

Ein Rot-Weißer darf sich bereits auf den (fast sicheren) Aufstieg freuen: Anfang April wird Wolfgang Schneider neuer Chef beim Karneval-Club. Bis dahin aber stehen dem „Sternenflieger“ noch fiebrige Abende bevor.

FCK-Fan Fabian Hanisch hat für sein Idol einen Song geschrieben und ein Video dazu aufgenommen. Als er es auf Youtube hochgeladen hat, dachte er nicht, dass es so durch die Decke gehen würde – und dass Terrence Boyd persönlich sich bei ihm melden würde.

Gibt es nicht genügend Hautärzte in der Region? Oder drängen immer mehr Patienten in die Praxen? Bei einem Dermatologen einen Termin zu bekommen, ist derzeit jedenfalls im Raum Kaiserslautern für gesetzlich Versicherte schwierig. Eine RHEINPFALZ-Leserin schildert ihren Fall.

Der Westricher Fastnachtsumzug rollt am Fastnachtsdienstag ab 14 Uhr durch Ramstein-Miesenbach – trotz verschärfter Sicherheitsauflagen. Den Grundstein dafür bildet der Alarm- und Einsatzplan, der für den Rheinland-Pfalz-Tag 2015 erarbeitet und seitdem immer wieder fortgeschrieben wurde. Die Sicherheit der feiernden Narren hat für alle Akteure Priorität.