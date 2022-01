Sie gehörten zu denjenigen in Kaiserslautern, die ein Auge für die Not von Kindern vor Ort und weltweit hatten. Seit 1975 war die Arbeitsgruppe Kaiserslautern des Kinderhilfswerks „Terre des Hommes“ aktiv. Jetzt endet das Engagement, die Gruppe stellt ihre Arbeit ein.

„Nach 45 Jahren konnten die langjährigen Mitglieder, trotz Freude an der Arbeit, den Anforderungen aus verschiedenen Gründen kaum mehr gerecht werden“, sagt Astrid Motz. Als eine von mehreren Frauen ließ sie sich 1989 von Waldtraut Müssig, die die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hatte, für die Sache von „Terre des Hommes“ begeistern. Neue Mitglieder hätten für neue Ideen und Schwerpunkte gesorgt und hätten sich gemeinsam in weltweiten Projekten für die Ziele der Organisation, Kinder zu schützen und für sie zu sorgen, eingesetzt.

Orientiert habe sich die Kindesschutzrichtlinie von „Terre des Hommes“ an den in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Rechten von Kindern, verweist Astrid Motz auf zahlreiche von der Arbeitsgruppe in und um Kaiserslautern initiierten Aktionen. Mit einer Fahnenaktion gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern sei die Gruppe in der Öffentlichkeit aufgetreten, mit Floh- und mit Fahrradmärkten. Fahrradmärkte hätten zuerst im Pfarrgarten von St. Martin, später auf dem Velo-Gelände des Ökologieprogramms in der Vogelwoogstraße stattgefunden.

Vertreten war die Arbeitsgruppe auch über viele Jahre beim Kulturmarkt vor Weihnachten in der Fruchthalle. „Bei vielen Aktionen haben wir uns mit anderen Gruppen vernetzt“, erinnert Astrid Motz an Kinderschutzbund, Pfadfinder, Schulen, Integrationsbeirat und Eine-Welt-Gruppen. Ein Höhepunkt sei die Aktion „40.000 Sterne“ gewesen, die Kinder als Zeichen für 40.000 Kinder gebastelt hätten, die täglich sterben. 2016 bis 2019 hatten sich mehrere Mitglieder in der Flüchtlingsarbeit engagiert: Neben der Kinderbetreuung haben sie Familien bei der Eingewöhnung unterstützt, Schulkinder ergänzend unterrichtet und jungen Erwachsenen Deutschunterricht gegeben.

Gerne erinnert sich Astrid Motz an Fahrradtouren von Berlin bis Freiburg und von Stuttgart nach Genf, wo Vertreter von „Terre des Hommes“ das Gespräch mit Repräsentanten der Vereinten Nationen gesucht haben. Zwischenzeitlich seien die Mitglieder der Gruppe Kaiserslautern alle über 70 Jahre und meist mit „Enkelaufgaben“ betraut. „Die jüngere Generation zu erreichen, ist schwieriger geworden.“ Dass zwei Drittel des Bundesvorstandes Mitglieder unter 30 sind, stimme sie allerdings hoffnungsfroh.