Endlose Warterei hier, prompte Erledigung dort: Unsere Leserinnen und Leser haben bei der Terminvereinbarung für eine Corona-Impfung unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Eine Empfehlung: Termin online vereinbaren. Aber auch das klappt nicht immer reibungslos ...

Ich habe meine 91-jährige Mutter zum Impfen per E-Mail angemeldet. Gleich um 8 Uhr war die Seite noch nicht freigeschaltet, aber um 10 Uhr ging es reibungslos mit dem Anmelden. Ich habe das Formular zum Ausfüllen der Daten bekommen, danach sofort die Rückmeldung, dass sie registriert ist und auf dem Postweg Bescheid bekommt, wann der Impftermin ist. Ich habe es als problemlos empfunden. Irma Kremer

Auch die Postleitzahl von Schopp – 67707 – wurde am Montagmorgen vom System nicht anerkannt. Ich habe versucht, einen Termin für meine Mutter (86 Jahre alt) zu bekommen. Am Montagabend gegen 17 Uhr hat es dann reibungslos geklappt. Telefonisch hatte ich es nach dem vielleicht 20. Versuch aufgegeben. Ich gebe Gabriele Schöfer auch in dem Punkt recht, dass medizinisches Wissen von Vorteil ist beim Ausfüllen des Vordrucks. Matthias Röckel

Beim Versuch, meine 85-jährige Mutter online anzumelden, kam stetig eine Fehlermeldung, dass nicht alle Angaben richtig angegeben wären und der Cursor sprang auf das Feld Postleitzahl – dort war alles von unserer Seite „67707“ für Schopp richtig eingegeben. Mein 18-jähriger Sohn sagte mehr zum Spaß: „Gib doch mal beim Ort ,Karlsthal Bahnhof’ ein, was aus unserer Interneterfahrung bei der Eingabe unserer Schopp-Postleitzahl manchmal automatisch angezeigt oder hinterlegt wird. Das hat dann funktioniert! Jetzt hoffen wir, dass die Post uns für die schriftliche Terminbestätigung auch findet. Mit Kindsbach muss es ja ähnlich gelaufen sein. Vielleicht könnten Sie das an die richtige Stelle weitergeben, damit auch die Schopper digital teilnehmen können. Jutta Taciak

Folgendes habe ich auf der Internetplattform zur Corona-Anmeldung erlebt: Nachdem ich mit meiner Mutter zusammen das Formular ausgefüllt hatte, bekamen wir beim endgültigen Abschicken die Fehlermeldung, dass die Stammdaten nicht vollständig ausgefüllt sind und wir sie noch vervollständigen sollen. Die Maske ist dann immer zur Postleitzahl zurückgesprungen. Wir haben dann das Formular noch einmal komplett ausgefüllt und bekamen wieder dieselbe Fehlermeldung. Daraufhin habe ich mal mit den Postleitzahlen „gespielt“ und herausgefunden, dass weder Buchstaben noch beispielsweise „00000“ funktionieren. Dann habe ich mal die Postleitzahlen von Verwandten, die mir so eingefallen sind, benutzt und siehe da, für den Wohnort meiner Mutter – Kaiserslautern – wurde eine falsche Postleitzahl aus dem Norden von Rheinland-Pfalz ohne weitere Plausibilitätsprüfung akzeptiert. Das Formular wurde ohne weitere Prüfung abgeschickt, und ihr wurde die Bestätigung, dass sie für einen Impftermin zugelassen ist, zugemailt. Nun können wir die Postleitzahl im Nachhinein nicht mehr ändern, einmal registriert, kommt man nicht mehr an die Daten ran. Interessant ist nun die Frage, wohin geht die postalische Bestätigung des Impftermins und wird die Zuordnung des zuständigen Impfzentrums über die eingegebene Postleitzahl vorgenommen? Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann bekommt meine Mutter einen Impftermin im Norden von Rheinland-Pfalz und die Benachrichtigung darüber landet im Nirwana ... Ach ja: Seit Montag versuche ich die Anmeldehotline telefonisch zu erreichen, um den Fall zu schildern. Ich bin bisher aber noch nicht durchgekommen. Doris Krause

Das Ganze ist eine furchtbar frustrierende Situation. Kein Durchkommen über den ganzen Tag, weder am Telefon noch per E-Mail. Bin zweimal aus der Telefonschleife, beim Drücken „1“, wieder rausgeschmissen worden. Im Internet war es das gleiche Dilemma. Wenn ich mal auf der Seite war, erschien nach Eingabe der Postleitzahl 66877 „Hütschenhausen“. Das konnte man ändern, aber ob das System das erkannte, ist fraglich. (...) Konnte die Mail nicht absenden. Wollte meine 87 Jahre alte Schwiegermutter anmelden. Für die ist so ein Prozedere unmöglich. Armes Rheinland-Pfalz! Karl-Werner Klein

Kurze Wartezeit am 4. Januar um 8.30 Uhr. Fünf Versuche, in der Schlange dann noch einige Minuten. Termin für die 96-jährige Schwiegermutter schon am 7. Januar um 8 Uhr, der zweite Termin dann in drei Wochen. Freundliche, effektive Abwicklung. Und das gleich beim Start! Was will man mehr. Gerhard Rupprath

