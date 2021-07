Zehnte Orgelnacht in der Stiftskirche

Vier Konzerte von Jazz bis Barock erklingen am Freitag, 9. Juli, 19 Uhr, rund um die große Oberlinger-Orgel der Stiftskirche. Dabei sind die Organisten Beate Stinski-Bergmann, Philip Schreyer, Maximilian Rajczyk, Stefan Ulrich, Sängerin Antonietta Jana und Saxophonist Thomas Girard. Den musikalischen Auftakt bildet die „Toccata d-Moll“ von Johann Sebastian Bach. In den Pausen werden Wein und Flammkuchen im Innenhof gereicht. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung wird wegen begrenzter Plätze empfohlen. Mehr Informationen dazu auf www.stiftskirche-kl.de.

Klavierkonzert mit Georg Lefkidis im Audimax

In ferne, südliche Gefilde nimmt Georg Lefkidis sein Publikum am Sonntag, 11. Juli, 17 Uhr, mit. Unter dem Titel „Suite - Travel“ lädt CampusKultur in den Audimax der Technischen Universität Kaiserslautern zu einem Klavierkonzert ein. Angefangen mit der von Isaac Albéniz komponierten Suite Española Op. 47 (1886) für Soloklavier wird die ursprünglich aus Frankreich stammende Musikform Suite vorgestellt, die acht Regionen Spaniens musikalisch darstellt. Die Reise geht weiter in den Südosten Europas mit der Ionischen Suite Op. 7 (1953) von Manos Hadjidakis. Er verbindet östliche Elemente mit westlichen Kompositionsregeln. Lefkidis absolvierte sein Klavierstudium in Thessaloniki in Griechenland. Am Klavier trat er bereits mehrfach in Griechenland, Deutschland und Frankreich auf. Er ist Privatdozent im Fachbereich Physik der TU Kaiserslautern. Die Veranstaltung findet je nach Pandemielage in Präsenz oder als Livestream statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Aktuelle Informationen unter www.campuskultur-kl.de.