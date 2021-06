Pfalztheater: „Bürckel!“ zurück auf der Bühne

Die Uraufführung „Bürckel! – Frau Gauleiter steht ihren Mann“ von Peter Roos feierte im Oktober Premiere am Pfalztheater Kaiserslautern. Nun wurde die Produktion wieder in den Spielplan aufgenommen. Am Freitag, 11. Juni, 19.30 Uhr, steht Hannelore Bähr auf der Bühne des Großen Hauses als Gattin von Josef Bürckel. Präzise, schillernd, bewegend und aufwühlend gestaltet sie einen großartigen Monolog, heißt es in der Ankündigung. Es inszenierte Susanne Schmelcher in der Ausstattung von Marion Hauer. Weitere Vorstellungen sind am 26. Juni und am 2. Juli. Karten gibt es unter www.pfalztheater.de oder über Telefon 0631 3675 209.

Fruchthalle: Ungarische und andere Tänze

Mit Viviane Hagner tritt beim Kammerkonzert am Mittwoch, 9. Juni, 20 Uhr, eine profilierte Geigerin und passionierte Kammermusikerin in der Fruchthalle auf. Begleitet wird sie von Lilit Grigoryan, mehrfache Preisträgerin bei nationalen und internationalen Wettbewerben, am Piano. Auf dem Programm stehen Werke von Brahms, Janáček und Bartok sowie Arno Babajanyan, zum 100. Geburtstag des armenischen Komponisten. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Das Konzert findet mit Pause und Gastronomie statt. Es stehen 100 Plätze zur Verfügung, die Abendkasse ist geöffnet. Detaillierte Informationen zum Einlass können online unter www.kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631-365-3450 in Erfahrung gebracht werden.