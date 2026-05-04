Das gab es seit Jahren nicht mehr: Die beiden Kaiserslauterer Freibäder starten Mitte Mai pünktlich in die Badesaison.

Das Warmfreibad öffnet am 16. Mai und hat ab dann montags von 12 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Der Kartenvorverkauf beginnt bereits am 11. Mai. Dazu hat die Kasse von 11. bis 13. Mai und am 15. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Freibad Waschmühle öffnet sogar bereits am Montag, 11. Mai. Die Öffnungszeiten sind wie beim Warmfreibad mit dem Unterschied, dass das Bad dienstagmorgens und nicht montagmorgens wegen Grundreinigung geschlossen ist und daher erst um 12 Uhr öffnet. Der Vorverkauf läuft am 8. und 9. Mai von 10 bis 18 Uhr.

Eintrittspreise unverändert

Die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Warmfreibad zahlen Erwachsene 4,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,30 Euro. In der Waschmühle kostet der Eintritt für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder und Jugendliche 1,80 Euro.

Horst Meisenheimer, Vorsitzender der Freunde der Waschmühle, war gestern nahezu euphorisch. „Es hat wirklich geklappt, das ist super“, sagt er. Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) hatte ihm bereits im vergangenen Jahr zugesichert, auf eine frühere Badöffnung hinzuarbeiten. So wurden beispielsweise die Sanierungsarbeiten in beiden Bädern schon 2025 ausgeschrieben und nicht erst wie sonst im neuen Jahr. Meisenheimer betont, das sei nun auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Wobei die Verantwortlichen aus seiner Sicht zudem Glück mit dem Wetter hatten. Ausdrücklich lobt Meisenheimer das Badteam der Waschmühle. „Sie sind extrem engagiert und motiviert.“ Es freue ihn außerdem, dass der große Waschmühle-Fisch zum Stadtjubiläum restauriert werde. Die Künstlerin Ute Speyerer-Gauda, die auch die beliebten Waschmühle-Grußkarten entworfen hat, haucht dem Wesch-Fisch neues Leben ein.

Im vergangenen Jahr hatte die Waschmühle erst am 14. Juni geöffnet, das Warmfreibad am 29. Mai. Die Jahre zuvor lief es nicht viel besser. Entweder waren noch Restarbeiten zu machen – oder es fehlte Personal. Daraufhin war von vielen Seiten darauf gedrängt worden, dass dies verbessert werden müsse. Dass die beiden Kaiserslauterer Freibäder nun bereits Mitte Mai in die Badesaison starten, hat es seit Jahren nicht mehr gegeben.