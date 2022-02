In der Winterferienwoche – kommende Woche – bietet das Impfzentrum Kaiserslautern am Montag, 21. Februar, von 15 bis 18 Uhr Impfungen ohne Termin an. Wie die fürs Impfzentrum zuständige Kreisverwaltung mitteilt, können beim freien Impfen alle Impfungen ab zwölf Jahren durchgeführt werden (Erst-/ Zweitimpfung, erster und zweiter Booster). Verimpft wird Biontech für Unter-30-Jährige und Moderna für Über-30-Jährige. Zweite Boosterimpfungen sind für Personen ab 70 Jahren möglich, sofern die letzte Boosterimpfung mindestens drei Monate zurückliegt und bei Personen aus medizinischen Berufen (Nachweis erforderlich), bei den die letzte Boosterimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Es ist unter Umständen mit einer erhöhten Wartezeit zu rechnen.