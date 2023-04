Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sein Racket hat er wieder in der Hand. Neil Prickett tut wieder das, was er am liebsten tut: Er spielt Tennis und trainiert seine Schüler im Spiel mit Schläger und Filzball.

Mit Ausnahme des verregneten Montags war der Cheftrainer des TC Rot-Weiß Kaiserslautern in der vergangenen Woche jeden Tag auf der Anlage des Klubs, mit dem er schon so viele Jahre eng verbunden ist.