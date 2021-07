Die Gemeinde Hauptstuhl will eine Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hauptstraße (L395) beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) beantragen. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Montagabend. Die SPD hatte den Antrag gestellt. Wie Ortsbürgermeister Gerold Bosch (SPD) sagte, wird der LBM dann über einen gewissen Zeitraum hinweg Daten zur Verkehrsstärke und des Lärms ermitteln. Parallel dazu werde die Polizei gehört. Die CDU hatte Bedenken, dass dies genehmigt werde. Die Messungen sollten nicht in der Zeit stattfinden, wo noch die Baustelle in der Hauptstraße ist. Dies solle dem LBM mitgeteilt werden.