Wie die Telekom mitteilt, sind in den vergangenen drei Monaten ein Mobilfunkstandort mit LTE und fünf Standorte mit 5G erweitert worden. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung in Kaiserslautern in der Fläche und es stehe insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Wie das Unternehmen schreibt, verbessere sich auch der Empfang in Gebäuden. Ein Standort diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn, zwei Standorte der Versorgung entlang der Bahnstrecke. Insgesamt betreibe die Telekom in der Stadt Kaiserslautern jetzt 51 Standorte. Bis 2022 sollen weitere sieben Standorte hinzukommen.