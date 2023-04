Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurz vor Weihnachten nehmen die Anrufe bei der Telefonseelsorge zu. So kurz vor dem Fest ist es gerade vor allem eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Wie geht man damit um, wenn im engsten Familienkreis ungeimpfte Personen sind – und man mit ihnen an Weihnachten nicht in einem Zimmer sein will?

Das Thema Corona habe die Telefonseelsorge das ganze Jahr 2021 über begleitet, schildert Astrid Martin, die katholische Leiterin der evangelisch/katholischen Telefonseelsorge Pfalz. Rund elf Prozent aller