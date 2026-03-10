Eine Serie von betrügerischen Telefonanrufen hat am Montag im Stadtgebiet für einen Schaden von mindestens 6000 Euro gesorgt. Zwischen 10 und 13 Uhr meldeten Betroffene elf Vorfälle bei der Polizei. In sechs Fällen waren die Täter erfolgreich, in fünf weiteren erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch rechtzeitig. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter eines Geldinstituts aus und behaupteten, verdächtige Aktivitäten auf den Konten der Angerufenen festgestellt zu haben. Um das Konto zu sichern, sei eine Sperrung notwendig. Während der Gespräche kündigten sie an, dass die Bankkarten der Betroffenen eingezogen und von einem Mitarbeiter abgeholt würden. In mehreren Fällen übergaben die Opfer ihre Bankkarten und nannten die dazugehörige PIN. Die Täter nutzten diese Daten, um auf die Konten der Geschädigten zuzugreifen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.