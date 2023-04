Am Samstagvormittag beschädigte ein Bagger bei Bauarbeiten in Krickenbach die Telefonleitung. In Teilen des Ortes funktionierten danach das Festnetztelefon und das Internet nicht mehr, auch der Notruf über 110 oder 112 war dementsprechend nicht mehr übers Festnetz möglich. Das Mobilfunknetz war von der Störung jedoch nicht beeinträchtigt. Es wurde eine amtliche Warnmeldung an Mobiltelefone geschickt, die dazu aufrief, sich über „bekannte Warnmedien zu informieren“. Die Polizei ging am Wochenende davon aus, dass die Telefonleitung am Montag repariert werden kann. rhp/zs