Schmuckstücke, deren Wert laut Polizei im fünfstelligen Eurobereich liegt, hat eine Frau aus dem südlichen Kaiserslauterer Stadtgebiet an Unbekannte ausgehändigt. Kurz vorm Wochenende hatten Betrüger bei der 83-Jährigen angerufen und ihr vorgegaukelt, sie müsse für ihre Tochter bei der Polizei eine Kaution hinterlegen. Angeblich habe die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich nun im polizeilichen Gewahrsam. Mehr als drei Stunden lang, so berichtet die echte Polizei, habe ein vermeintlicher Polizist die Frau am Telefon bearbeitet, bis diese schließlich eingelenkt und sich bereit erklärt habe, ihren hochwertigen Schmuck an einen Abholer zu übergeben.