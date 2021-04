Gleich vier Fälle von versuchtem Betrug am Telefon sind am Dienstag bei der Kripo angezeigt worden, drei davon aus dem Stadtgebiet, einer aus dem Landkreis. Interessant dabei laut Polizei: Alle Opfer waren Frauen und hatten den gleichen Vornamen – Ruth.

Die Frauen – die zwischen 64 und 88 Jahre alt sind – meldeten unabhängig voneinander, dass sie in der Mittagszeit einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten hatten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Allen vier Damen wurde die Geschichte von dem angeblichen „Einbruch in der Nachbarschaft“ erzählt, nach dem die Polizei bei der Spurensuche vor Ort ein Büchlein oder Zettel gefunden habe, auf dem der Name und die Adresse der Angerufenen notiert seien. „Vorsorglich“ erkundigte sich der angebliche Polizist, ob sich eventuell Wertgegenstände im Haus befinden, die für Einbrecher interessant sein könnten. Doch keine der angerufenen Frauen fiel auf den Betrugsversuch herein.